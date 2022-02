Ungerechte Verteilung von Corona-Vakzin – Südafrika hilft sich mit eigenem Impfstoff selber Ein Labor in Kapstadt hat erstmals einen mRNA-Impfstoff hergestellt. Die WHO will die Vakzin-Produktion auf dem Kontinent drastisch steigern. Warum das Konflikte um den Patentschutz auslösen könnte. Bernd Dörries aus Kapstadt

Ein afrikanischer Impfstoff soll der ungerechten Verteilung ein Ende machen: Mitarbeiter von Afrigen in Kapstadt. Foto: Rodger Bosch (AFP)

«Es ist einfach magisch», sagt Petro Terblanche. Sie trägt eine rote Hose und steht vor einem Lagerhaus in Montague Gardens, einem der endlosen Vororte von Kapstadt in Südafrika. Nebenan ein Bettenlager, das für Sonderangebote wirbt, gegenüber die Zentrale der Nationalen Seenotrettung. Nicht unbedingt der Ort, an dem man das von Terblanche beschriebene magische Wunder erwarten würde: In der zu einem Labor umgebauten Lagerhalle in einem Industriegebiet wurde vor wenigen Tagen der erste mRNA-Impfstoff Afrikas hergestellt, der gegen Corona wirksam sein soll.