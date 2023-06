Valley Art Days in Kemptthal – Südafrikanische Gäste zeigen Kunst im ehemaligen Maggi-Silo Die Event-Profis und Silo-Bar-Betreiber Daniela Paris und Rainer Quenzer aus Neftenbach holen Künstler aus Kapstadt zu vier Ausstellungstagen ins Valley. Gabriele Spiller

Mambakwedza Mutasa (li.) und Gerhard Van der Westhuizen vor einem Bild des Letzteren. Foto: PD

Mamba und Gerhard Van der Westhuizen heissen zwei der Künstler, die Ende Juni an den 2. Valley Art Days ausstellen. Unter der Schirmherrschaft der Silo-Gallery zeigen die beiden Afrikaner ihre Arbeiten in der Schweiz. Van der Westhuizen (*1970), der Maler, und Mambakwedza Mutasa (*1974), der Bildhauer, haben sich auf einer Kunstschau in Franschhoek/Südafrika kennen gelernt. Ihre Kemptthaler Galeristen trafen sie in Hout Bay auf dem «Harbour Market» in Kapstadt.