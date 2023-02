Planung des Armeechefs – Süssli will Drittel der Armee komplett erneuern Thomas Süssli plant die Modernisierung der Schweizer Armee. Dazu gehören der Kauf von bewaffneten Drohnen als auch die Weiterentwicklung der digitalen Kriegsführung.

Ukraine-Krieg in der Gegenwart und Blick in die Zukunft: Korpskommandant Thomas Süssli will das Militär aufrüsten und erneuern. Foto: Anthony Anex (Keystone/15. Februar 2023)

Die Schweizer Armee will den Kauf bewaffneter Drohnen prüfen und soll auch anderweitig aufgerüstet werden. «Wir wollen bis Ende des Jahrzehnts einen Drittel der Armee komplett erneuern – zwei Panzerbataillone und sechs Infanteriebataillone», sagte Chef Thomas Süssli.

Dazu werde die Beschaffung sogenannter «Loitering Munition» geprüft. Letztere kann lange Zeit über dem Zielgebiet kreisen, bevor sie zuschlägt. Die Drohnen- und «Loitering»-Systeme sollen möglicherweise die Artillerie teilweise ersetzen, so Süssli in einem am Montag veröffentlichten Interview mit den «CH Media»-Titeln (Artikel ist kostenpflichtig).

Die Beschaffung von Raketenartillerie werden ebenfalls geprüft, sagte der Armeechef. Genauso werde angeschaut, ob ein Teil der Festungsminenwerfer doch nicht abgebaut, sondern behalten werden soll.

Grössere digitale Feuerunterstützung

Die Schweizer Armee soll sich zudem in der digital unterstützten Kriegsführung weiterentwickeln. So sollen etwa Eindrücke aus dem Schlachtfeld digital weitergegeben und so ein wirkungsvollerer Waffeneinsatz ermöglicht werden. «Der kommende Trend in der Armeeentwicklung ist der Sensoren-Nachrichtendienst-Führungs-Wirkungs-Verbund», so Süssli. «Wer diesen Verbund digitalisieren kann, hat einen Wissens- und Entscheidungsvorsprung.»

Die Armee habe in den letzten Monaten das Projekt «Innovationssystem Verteidigung» aufgebaut. «Dafür haben wir ausserhalb der Gruppe Verteidigung das Start-up Swiss Innovation Force gegründet», sagte Süssli. «Es gehört der Armee. Damit sollen künftig Ideen, auch neue Apps, möglichst schnell in Produkte umgewandelt werden, die in der Armee zum Einsatz kommen.»

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.