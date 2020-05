Aktienkurse der Winterthurer «Big Five» – «Sulzer-Aktie tauchte wohl zu stark» Mit der Corona-Krise brachen auch die Aktienkurse der fünf Winterthurer Industrieunternehmen ein, die an der Börse kotiert sind. Ein Papier galt zwischenzeitlich gar als «Flop»-Aktie. Dafür, wie gut und lange Sulzer & Co. durch die Krise kommen, sind aber andere Faktoren entscheidend. Till Hirsekorn

Die Kurve zeigte in den letzten Wochen auch beim Swiss Market Index wieder nach oben. Foto: TDG

Die Aktienkurse haben sich in den letzten Wochen wieder erholt. Nachdem der Swiss Market Index (SMI) zwischen Anfang Jahr und Mitte März um über 30 Prozent abgesackt war, stieg der Kurs seither wieder, von 7650 auf 9650 Punkte. Auch die fünf grössten an der Börse kotierten Industrieunternehmen aus Winterthur machen diese Berg-und-Tal-Fahrt gerade mit: Die Sulzer AG, und die Holdings von Burckhardt Compression (BC), Rieter, Autoneum und Zimmer Biomet. Deren Aktien haben seit Jahresbeginn zwischen 24 und 37 Prozent an Wert verloren (siehe Tabelle).

Besonders hart traf es Sulzer. Die Firma ist mit ihren Pumpen und Trenn- und Mischsystemen primär in der Erdölbranche tätig; und diese befindet sich bekanntlich in einer tiefen Krise. Weltweit steht ein Teil der Raffinerien still, die Förderung wird gedrosselt. Burckhardt Compression wiederum, der weltweite Marktführer für Kolbenkompressorsysteme, beliefert primär die Gas- und Schifffahrtindustrie und ist damit «nur indirekt mit dem Ölgeschäft verbunden». Gemäss einem Report der internationalen Energie-Agentur (IEA) ist die weltweite Nachfrage nach Erdöl um rund 5 Prozent zurückgegangen, diejenige nach Gas um immerhin rund 2 Prozent. Für die Erdölindustrie sei es der «grösste Schock aller Zeiten», bilanziert die IEA.

Staaten bunkern Erdgas

Anders beim Erdgas, zumindest vorerst: Die weltweite Produktion ist im ersten Quartal um 7 Prozent gestiegen, der Handel mit Flüssigerdgas ist in Europa um 13 Prozent gewachsen, in den USA gar um 60 Prozent. Die Staaten haben ihre Erdgaslager massiv ausgebaut und tun dies weiter, angetrieben durch die tiefen Gaspreise. «Das ist ein interessantes Geschäftsfeld für uns», heisst es seitens BC.



Sulzer und BC sind beides exportorientierte Firmen mit Werken weltweit. Diejenigen in China standen Anfang Jahr wegen der Corona-Pandemie zeitweise still, und der In- und der Export haben sich seit dem Ausbruch der Krise verkompliziert. Dass die Wirtschaft in China inzwischen wieder an Fahrt aufgenommen hat, kommt wiederum beiden Firmen zugute.

Überhaupt ist der Bestellungseingang bei Sulzer im ersten Quartal wider Erwarten stabil geblieben. «Die Sulzer-Aktie kam wohl etwas zu stark unter Druck», meint ZKB-Analyst Armin Rechberger daher rückblickend. Ob deren Kurs auch mittelfristig wieder steige, hänge vor allem davon ab, wie lange die Covid-19-Pandemie anhalte und wie rasch sich die Öl- und Gasbranche erhole.

Sulzer rechnet mit einem schwächeren zweiten Quartal und hat ein Sparprogramm angekündigt. Von BC war zuletzt einzig zu lesen, dass die Firma das Kompressorengeschäft von Japan Steel Works übernommen hat. Der Jahresbericht ist für Anfang Juni angekündigt.

Autoneum: Wieder ein «Gewinner»

Die Autoneum-Aktie hat einen längeren Fall hinter sich: über 70 Prozent in drei Jahren – allerdings nach einem rasantem Aufstieg seit 2013. Autoneum hat mit seinen Produkten fürs Akustik- und Wärmemanagement weltweit die grossen Autohersteller als Kunden. Dass diese die Produktion nun nach und nach wieder hochfahren, hilft. In der letzten April-Woche gehörte das Papier mit +20,5 Prozent gar zu den «Gewinner-Aktien» am SMI, nachdem es zuvor – nach einem zwischenzeitlichen Sinkflug – noch zu den Jahresverlierern gezählt hatte. Die Konzernspitze geht davon aus, dass die Jahresziele verfehlt werden. Auch die Probleme mit einem eigenen Werk in den USA hallen weiter nach. Gespart wird vor allem beim Personal, erste Werke wurden bereits geschlossen.

Die Autoneum-Aktie verlor zwischen Februar und April fast 30 Prozent ihres Wertes. Screenshot: six-group.com

Auch Spinnmaschinenhersteller Rieter verzichtete infolge der Krise und der damit behafteten Unsicherheiten gar auf einen Jahresausblick. Man werde erst im zweiten Quartal nochmals informieren. Im Januar wurde bekannt, dass Rieter in Winterthur seine letzte Fabrik schliesst, 87 Mitarbeiter entlässt und die Montage nach Indien und China verlegt.

Der Prothesenproduzent Zimmer Biomet wird seine Quartalszahlen voraussichtlich in den nächsten Tagen veröffentlichen. Die nationale Biotechbranche hat ein gutes Jahr hinter sich, mit einem Umsatzplus von

800 Millionen auf 4,8 Milliarden Franken (+20 Prozent). Analysten prognostizieren auch Zimmer in diesem Jahr leicht steigende Umsätze und Gewinne. Mit einem Minus von knapp 24 Prozent kam deren Aktie am SMI vergleichsweise glimpflich davon. Die Firma ist in der Schweiz nur sekundär kotiert, primär an der New York Stock-Exchange .

Zuletzt war Zimmer in den Schlagzeilen, weil das Unternehmen im Herbst seinen Europa-Hauptsitz nach Zug verlegen will und 130 Kaderstellen aus Winterthur abzieht.

Verlorenes Quartal oder Rezession?

Was entscheidet in einer solchen Wirtschaftskrise, wie gut und lange ein Unternehmen durchhält? «Die Liquidität», sagt Analyst Rechberger. «Wie lange kann man seine Rechnungen, das Personal und die Lieferanten bezahlen?»

Ein Gradmesser für die Zahlungsfähigkeit ist beispielsweise die sogenannte Quick Ratio. Sie zeigt, wie viel der offenen Rechnungen mit verfügbarem Kapital und Forderungen bei eigenen Kunden gedeckt werden könnte. Bei 100 Prozent: alles. Am besten kapitalisiert ist Sulzer, mit 135 Prozent, gefolgt vor Rieter (122), BC (93) und Autoneum (86). Zimmer Biomet befindet sich mit einer Quick Ratio von 68 Prozent auf einem mehrjährigen Tiefststand.

Experten meinen…

Kaufen? Halten? Verkaufen? Was meinen die Experten? Bei Sulzer und Zimmer: kaufen, bei den drei anderen: halten. «Bei den Titeln solcher Unternehmen zählt die langfristige Perspektive auf zehn bis fünfzehn Jahre hinaus», meint Rechberger dazu. So wie der Kursverlauf an der Börse derzeit aussehe, rechne man dort wohl eher mit einem «verlorenen Quartal» als mit einer langfristigen Rezession.