Wegen Sanktionen der Regierung – Sulzer schliesst Niederlassungen in Polen Die Firma Sulzer muss wegen der Auslegung der Sanktionsvorschriften, die Polen kürzlich einseitig eingeführt hat, beide Niederlassungen in Polen schliessen.

Wie Sulzer am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung bekannt gab, muss die Firma beide Niederlassungen in Polen schliessen. Dies aufgrund einer Entscheidung über die Auslegung der polnischen Sanktionsvorschriften, die Polen kürzlich einseitig eingeführt hat.

Sulzer sei der festen Überzeugung, dass die Sanktionen gegen die beiden Niederlassungen unbegründet seien. Die Firma werde jegliche rechtliche Mittel nutzen, um die Entscheidung anzufechten.

Der dringende Antrag von Sulzer auf Streichung von der polnischen Sanktionsliste, der sich auf eine 2018 erteilte Ofac-Lizenz (Office of Foreign Assets Control) stützt, wurde am Mittwochabend vom polnischen Innenministerium abgelehnt. Die polnische Auslegung der Sanktionsvorschriften gegen Herrn Vekselberg stehe im Widerspruch zu sämtlichen anderen bestehenden und völkerrechtlich anerkannten Sanktionsregelungen, schreibt Sulzer.

Alle 192 Mitarbeitenden von den zwei polnischen Standorten sind von der Schliessung betroffen.

ant

