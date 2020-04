Industrie in Winterthur – Sulzer übertrifft die Prognosen Beim Pumpenhersteller lief im ersten Quartal vor allem das Servicegeschäft besser als erwartet. Till Hirsekorn , AWP

Sulzer startete überraschend gut ins Geschäftsjahr 2020.

Der Winterthurer Pumpenhersteller Sulzer hat den Bestellungseingang im ersten Quartal 2020 um 3,2 Prozent gesteigert. Dies vor allem dank des starken Servicegeschäfts. Dieses macht inzwischen rund 45 Prozent des Umsatzes aus.



«Wir lagen deutlich über unserer Prognose», bilanziert Sulzer-CEO Greg Poux-Guillaume am Dienstagmorgen an der Medienkonferenz. Auch Analysten waren von einem schlechteren Ergebnis ausgegangen.

Für das zweite Quartal geht das Unternehmen von einem stärkeren Einfluss der Covid-19-Pandemie aus. Deshalb werden die bisherigen Prognosen für 2020 ausgesetzt und Kostensenkungsmassnahmen eingeleitet.

Konkret stieg der Auftragseingang um ein Prozent auf 993,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstagmorgen mitteilte. Werden Veränderungen im Portfolio sowie die Währungseffekte ausgeklammert, lag das Plus gar bei 3,2 Prozent. In drei von vier Divisionen lagen die eingegangenen Bestellungen allerdings unter den Werten des Vorjahres.

Im Pumpengeschäft, der grössten Sparte, fielen die Bestellungen um 2,4 Prozent auf 381,7 Millionen Franken. Auch dort war vor allem das Servicegeschäft stark.



Die Sparte Chemtech holte mit 166,1 Millionen Franken leicht weniger Aufträge herein, während die jüngste Sparte Applicator Systems, welche Geräte zum Auftragen von Flüssigkeiten etwa im Kosmetikbereich oder auch in der Chemie herstellt, gar ein Minus von 5,9 Prozent verzeichnete, auf 114,4 Millionen Franken.

Um ein Drittel herunterfahren

Sulzer muss sich aber mit Blick auf die Corona-Krise auf eine schwierigere Zeit einstellen. Die bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2020 wurde denn auch ausgesetzt. Man gehe davon aus, dass die Covid-19-Pandemie im zweiten Quartal grössere Auswirkungen auf das Geschäft haben werde – verursacht durch weitere Massnahmen, die die Kunden ergriffen hätten, um die Ausbreitung der Pandemie einzugrenzen, wegen Investitionskürzungen im Ölbereich und den Gesamtauswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs.

Sulzer hat denn auch Kostensenkungsmassnahmen eingeleitet. Sowohl im operativen Bereich als auch bei den Investitionen will das Unternehmen im Laufe des Jahres je 60 Millionen Franken einsparen. Die Kapazitäten im Bereich Energie sollen zudem um rund ein Drittel heruntergefahren werden.