Plötzlich funkt es 5G vom Dach

In einem Monat hat sich die Zahl der 5G-Antennen in den Bezirken Winterthur und Andelfingen mehr als verdoppelt. Was die aktualisierte Karte indes nicht zeigt, ist der Stadt-Land-Graben bei der Akzeptanz des schnelleren Mobilfunkstandards.