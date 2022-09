Neue TV-Hierarchie – Sunrise stellt SRF im Eishockey ins Abseits Der Telecom-Konzern profitiert davon, dass sich der frühere Monopolist bei der Rechtevergabe zu sicher fühlte. Im Free-TV gibts so viele Spiele wie noch nie, doch die Vielfalt wird kleiner. Simon Graf Kristian Kapp

Paradoxe Situation: Die SRG-Tochter TPC produziert die Spiele, welche die SRG nicht zeigen darf. Foto: Valeriano Di Domenico (Freshfocus)

Letzte Woche ist im Schweizer Eishockey das neue Fernsehzeitalter angebrochen. Derweil auf Mysports, den abopflichtigen Sportsendern von Sunrise, wie gewohnt alle Spiele live übertragen wurden, waren auch TV24 und Blick TV am Puck. Der Free-TV-Sender von CH Media zeigte ab 22 Uhr eine geballte Ladung Eishockey: zuerst den Finish der Partie SC Bern gegen den EV Zug, dann die umfassende Highlight-Show – insgesamt 50 Minuten. Auf Blick TV wurde im Stream das ganze SCB-Spiel live gezeigt plus danach ebenfalls die Highlights. Und bei SRF? Es bot eine kurze Zusammenfassung der Runde im «Sportflash» um 22.35 Uhr. In den knapp vier Minuten wurden drei Spiele angeschnitten.