Premiere in Arlesheim – Endlich hat die Schweiz Zugang zu Quantenrechnern Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz verkürzen Forschungsprojekte. Strittige Bereiche könnten schon bald überflüssig werden. Kurt Tschan

Der Quantencomputer von IBM. Vom nächsten Januar an hat das Quantum Basel Zugriff. Foto: Uptwon Basel

Mit dem ersten kommerziell nutzbaren Quantencomputer-Hub in der Schweiz sollen die Grenzen herkömmlicher Rechner gesprengt werden. «Schaffen in 100 Sekunden, was sonst eine Milliarde Jahre dauert», sagt Damir Bogdan, CEO von Uptown Basel Infinity, um auf das Potenzial hinzuweisen. Zu Hause ist das Baselbieter Start-up auf dem Areal des gleichnamigen Kompetenzzentrums für Industrie 4.0 in Arlesheim bei Basel.