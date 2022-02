EHC-Kloten-Stürmer mit Torriecher – «Super Dario» trifft mehr denn je Mit bereits 20 erzielten Toren ist Dario Meyer der viertbeste Skorer des EHC Kloten. So produktiv war er in seiner Profi-Karriere noch nie. Seine Ausbeute kommt nicht von ungefähr. Dominic Duss

So sehen ihn die Kloten-Fans gern: Dario Meyer bejubelt ein Tor im Heimspiel gegen Sierre, seit Anfang Dezember ist er ein zuverlässiger Skorer. Foto: Robert Pfiffner

Wenig fehlte am Dienstag, und er hätte wieder getroffen. «Unsere Linie kreierte sehr viele Chancen», blickt Dario Meyer auf die Partie in Langenthal zurück. In der 37. Minute konnte der Klotener Center gar alleine auf Goalie Charlin losziehen, brachte die Scheibe aber nicht an ihm vorbei. «Schade, aber es gibt solche Spiele, da bringst du sie nicht rein», sagt Meyer. Auch ohne Torerfolg seiner Sturmlinie mit Niki Altorfer am rechten und Marc Marchon am linken Flügel gewann Kloten 5:0. Marchon gelang zwar das 4:0, allerdings kurz nach Ablauf einer Strafe mit der Powerplay-Formation.