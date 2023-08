Pause!

0:0 steht es zur Halbzeit im Letzigrund! Nach einem eher lauen Start findet GC mit jeder Minute besser in die Partie. Vor allem der sehr umtriebige Corbeanu bereitet der Luzerner Abwehr immer wieder grosse Mühe. Die Hereingaben des Kanadiers konnten von seinen Mitspielern doch bisher noch nicht verwertet werden. Die schlechte Chancenverwertung, das ist es auch was sich GC in der ersten Hälfte vorwerfen lassen muss. Immer wieder kommen sie gut vor das gegnerische Tor doch dann ist der Rekordmeister noch zu wenig zwingend. Die Luzerner ihrerseits wurden mehrheitlich durch Konter gefährlich, sind in ihren Aktionen vor dem Tor dann doch auch zu wenig präzise und mit fehlender Entschlossenheit.