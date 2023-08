Mit Prominenz in den Super-Saturday: Christoph Blocher, Adolf Ogi, Ueli Maurer, Albert Rösti, Guy Parmelin, Florian Ast, Roman Kilchsperger. Die SVP zelebriert ihren Wahlauftakt in der Swiss Life Arena in Zürich. Um das Stadion zu füllen, sind gemäss der Einladung auch alle Familien und Kinder willkommen.

Foto: Jonathan Labusch