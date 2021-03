Wellen- und Badeseen sind erlaubt – Surfpark in Regensdorf nimmt weitere Hürde Der Zürcher Regierungsrat hat grünes Licht für den Surfpark in Regensdorf gegeben. Somit kann der Verein Waveup die Planung der Wellenanlage mitsamt Badesee und Parklandschaft vorantreiben. Anna Bérard UPDATE FOLGT

So sieht der Landschaftsarchitekt Enzo Enea den Freizeit- und Surfpark in Regensdorf. Visualisierung: Enzo Enea

Der geplante Surfpark in Regensdorf ist einen grossen Schritt weiter. Der Regierungsrat hat die Umzonung des Areals bei der Sportanlage Wisacher genehmigt. Somit kann die Gemeinde die heutige grüne Wiese von der Landwirtschaftzone in eine Erholungszone umwandeln. Die Regensdorfer Gemeindeversammlung hat dazu bereits 2019 mit grossem Mehr Ja gesagt.

Nun also ist die Umzonung rechtskräftig. Die Initianten des Surfparks haben in der Zwischenzeit den Gestaltungsplan vorbereitet, den genauen Beschrieb der Surfanlage, der Gebäude und der ganzen Parklandschaft also. Dieser Gestaltungsplan wird jetzt beim Kanton eingereicht.

Das letzte Wort zum Surfpark hat jedoch das Regensdorfer Stimmvolk, wenn der Gestaltungsplan voraussichtlich im Dezember dieses Jahres vor die Gemeindeversammlung kommt. Nimmt das Grossprojekt auch diese Hürde, dürften die Bauarbeiten 2023 beginnen, sodass im Sommer 2024 der Surfpark eröffnet werden kann.