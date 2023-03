Transfer von Phönix Seen zu Ibach – Surlici erklärt Eine berufliche Veränderung ist der Hintergrund für den Wechsel des Phönix-Spielers Fidan Surlici zum FC Ibach in die 2. Liga interregional. Urs Kindhauser

Fidan Surlici ist künftig für den FC Ibach im Einsatz. Foto: Urs Kindhauser

Der Transfer Fidan Surlicis vom 2.-Ligisten Phönix Seen zum eine Liga höher spielenden FC Ibach hat viel zu reden gegeben. Dem Offensivspieler selber ist wichtig: «Der Hintergrund ist, dass ich dieses Jahr für einige Zeit am Hauptsitz meines Arbeitgebers in Seewen arbeiten werde, sicher einen Monat lang», erklärt Surlici. So sei auch der Kontakt zum FC Ibach zustande gekommen. Kommt hinzu: Eine Liga höher zu spielen ist für jeden Spieler eine Chance. Auf den ersten Einsatz muss der Winterthurer aber noch etwas warten, denn er kuriert eine Verletzung aus.

Noch offen ist für Surlici, ob er für eine gewisse Zeit in die Innerschweiz zügeln wird oder von Winterthur aus pendelt. Er schliesst auch nicht aus, im Sommer wieder zu Phönix zurückzukehren. «Meinem ehemaligen Team wünsche ich jedenfalls für die Rückrunde nur das Beste.»

