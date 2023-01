Abfahrt in Cortina d’Ampezzo – Gut-Behrami bei Goggia-Sturz knapp neben dem Podest Lara Gut-Behrami wird in der zweiten Abfahrt zeitgleich mit Ragnhild Mowinckel Vierte. Während die Dominatorin Sofia Goggia wieder einmal stürzt, gewinnt Ilka Stuhec. Herbie Egli

Auch im zweiten Anlauf klappt es mit dem Podest knapp nicht: Lara Gut-Behrami. Foto: Alain Grosclaude (Getty Images)

Bei Sofia Goggia ist es wie verhext. Kommt die Italienerin bei Speedrennen ins Ziel, gewinnt sie meistens. So wie am Freitag in der ersten Abfahrt im WM-Ort von 2021. Es war ihr vierter Erfolg in der fünften Abfahrt der Saison. Am Samstag in der zweiten Abfahrt zeigte die 30-Jährige dann jene Seite, die man eben auch sehr oft von ihr sieht.

Mit über 100 km/h fuhr sie auf jene Stelle zu, wo Corinne Suter am Freitag stürzte. Auch Goggia kam zu Fall. Sie stand schnell wieder auf und schien sich glücklicherweise nicht verletzt zu haben. Wie ein Michelin-Männlein – der Airbag öffnete sich beim Aufprall – fuhr sie dann ins Ziel.

Goggia stürzte bereits letzte Woche in St. Anton und verzichtete auf die zweite Abfahrt. Im Dezember in St. Moritz brach sie sich im ersten von zwei Rennen die Hand und gewann einen Tag später.

Schweizerinnen mit Steigerung

Lara Gut-Behrami konnte auf ihren fünften Rang im ersten Rennen nur bedingt reagieren. Die Tessinerin verpasste zeitgleich mit der Norwegerin Ragnhild Mowinckel als Vierte das Podest. Beide verloren 35 Hundertstel auf Ilka Stuhec. Die Slowenin, die Richtung WM Anfang Februar immer stärker wird, gewann die zweite Abfahrt in Cortina. Die Norwegerin Kajsa Lie überraschte mit Startnummer 30 und wurde mit 26 Hundertstel Rückstand Zweite. Elena Curtoni aus Italien verlor als Dritte 34 Hunderstel. Wegen starkem Wind im obersten Teil wurde das Rennen von weiter unten gestartet.

Auch die weiteren Schweizerinnen konnten sich im Vergleich zur ersten Abfahrt steigern. Priska Nufer fuhr mit dem 6. Rang ihr bestes Saisonresultat ein. Michelle Gisin, am Freitag nur 20., wurde Zehnte. Corinne Suter verzichtete nach ihrem Sturz auf einen Start und lässt auch den Super-G vom Sonntag aus.

