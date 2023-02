Unfall in Winterthur – SUV landet beim Manor-Parkhaus auf dem Dach In der Winterthurer Innenstadt ist es am Donnerstag zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen. Dabei überschlug sich ein Auto. Dagmar Appelt UPDATE FOLGT

Die Unfallstelle am Donnerstagnachmittag: Ein Volvo liegt auf dem Dach, ein roter VW Golf wurde schwer beschädigt. Foto: Leserreporterin

Das Gebiet rund um den Merkurplatz musste am Donnerstagnachmittag weiträumig gesperrt werden. Auch das Manor-Parkhaus war von der Sperrung betroffen, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte.

Unmittelbar vor dem Parkhaus war es zum Zusammenstoss zweier Personenwagen gekommen. Dabei überschlug sich ein dunkelfarbener Volvo-SUV und blieb auf dem Dach liegen. In der Folge rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste aus. Gemäss anwesenden Rettungskräften blieben die beiden Autoinsassen unverletzt. Die Kantonspolizei Zürich will später am Nachmittag informieren.

