Stadtratswahl in Winterthur – SVP berät über möglichen Angriff auf den Stadtrat Am Dienstagabend entscheidet der SVP-Vorstand, ob die Partei selber antreten will oder der FDP den Vortritt lässt. Beides birgt Gefahren. Mirko Plüss

Die SVP ist noch immer zweitstärkste Partei, stellt aber kein Stadtrats-Mitglied. Archivfoto: Keystone

Der Winterthurer SVP-Vorstand trifft sich am Dienstagabend in einer digitalen Runde, um das Vorgehen für die Stadtrats-Ersatzwahl vom 23. August festzulegen. Ob man eine eigene Kandidatur bestimmt oder dem FDP-Kandidaten Urs Hofer den Vortritt lässt, ist laut mehreren Quellen noch völlig offen. Den finalen Entscheid fasst dann die Parteibasis am 17. Juni.