Wahlkampf in Winterthur – SVP erstattet Anzeige wegen zerstörter Wahlplakate Am Wochenende sind zahlreiche Plakate der SVP Winterthur zerstört worden, wie die Partei vermeldet. Sie hat deswegen bei der Stadtpolizei Strafanzeige eingereicht. Jonas Keller

Zerstörtes Plakat von Stadtratskandidatin Maria Wegelin – eines von vielen, die gemäss SVP beschädigt wurden. Foto: PD

«Die Gehässigkeit des Wahlkampfes hat in Winterthur eine neue Dimension erreicht», schreibt die örtliche SVP in einer Mitteilung am Montagmorgen. Grund ist Vandalismus gegen Wahlplakate. Die SVP Winterthur hatte am Samstag rund 60 Plakate auf privatem Grund aufgestellt, am Sonntag seien viele davon bereits beschädigt gewesen. In der Nacht auf Montag seien dann noch weitere Plakate durch Unbekannte zerstört worden, so SVP-Stadtratskandidat Thomas Wolf.

Reparierte Plakate erneut beschädigt

«An etwa 15 Standorten wurden unsere Plakate zerrupft», sagt Wolf. Betroffen seien vor allem Plakate in Oberwinterthur, bei der Autobahnausfahrt Wiesendangen, beim Seemer Buck und in Wülflingen. «So flächendeckend habe ich das noch nie erlebt.» Unter den zerstörten Plakaten seien nicht nur jene der Stadtratskandidierenden Thomas Wolf und Maria Wegelin, sondern auch solche für die Schulpflege und die Parlamentswahlen. «Ich finde das sehr schade. Man muss ja nicht unserer Meinung sein, aber Sachbeschädigung geht einfach nicht», sagt Wolf.

«Wir vermuten böse Absicht dahinter», sagt Stadtratskandidat Thomas Wolf. Foto: PD

Die ersten Schäden seien schon am Sonntagmorgen gemeldet worden, diese habe man dann zum Teil repariert. «Heute Morgen waren sie aber schon wieder kaputt», so Wolf am Montagvormittag. «Es kann sich also auch nicht einfach nur um Jugendliche gehandelt haben, die aus dem Ausgang gekommen sind.» Die Partei hat Anzeige gegen unbekannt eingereicht und ruft allfällige Zeugen auf, sich bei der Stadtpolizei zu melden.

