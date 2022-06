Sprachregelung der Stadt Zürich – SVP-Gemeinderätin will Volksinitiative gegen Genderstern lancieren Susanne Brunner hat sich dem Kampf gegen die «Sprachpolizei» verschrieben. Nun will sie mit einer Volksinitiative gegen den Sprachleitfaden der Zürcher Stadtverwaltung kämpfen.

Verwendet bei Voten im Gemeinderat in der Regel das generische Maskulinum: SVP-Gemeinderätin Susanne Brunner. Foto: Anna-Tia Buss

Die Stadt Zürich hat vor zwei Wochen verkündet, dass die Verwaltung künftig in ihren Texten eine geschlechtsneutrale Fomulierung verwenden soll. Sollte es keine neutrale Formulierung geben, sind die städtischen Mitarbeitenden angehalten, einen Genderstern zu verwenden. So sucht die Stadtpolizei Zürich in ihren Medienmitteilungen nun etwa nach «Zeug*innen».