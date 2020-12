Offener Brief an Stadtrat Winterthur – SVP kritisiert Quarantäne-Massnahmen für Stadtpolizisten In einem offenen Brief kritisiert die SVP den Stadtrat Winterthur bei der Umsetzung von Quarantäne-Massnahmen gegenüber städtischen Mitarbeitenden. Bei der Stadtpolizei würden beispielsweise den Angestellten bei einer verordneten Quarantäne Überstunden oder Ferien abgezogen.

Laut SVP müssen Stadtpolizistinnen und Stadtpolizisten die Quarantänezeit von der Überzeit oder Ferien abziehen. Foto: Marc Dahinden

Die Winterthurer SVP richtet sich in einem offenen Brief an Stadträtin Katrin Cometta und Stadtpräsident Michael Künzle und kritisiert die Umsetzung von Quarantäne-Massnahmen gegenüber städtischen Mitarbeitenden.

Als Beispiel dieser «fragwürdigen Praxis» wird die Stadtpolizei Winterthur genannt. Demnach müssen Polizistinnen und Polizisten, welche sich aufgrund eines Kontaktes mit einer an Covid-19 erkrankten Person in Quarantäne begeben müssen, diese Quarantänezeit von der Überzeit oder von den Ferien abziehen. Dabei sei nicht die Rede von Personen, welche in ein Risikogebiet gereist sind und dabei die Quarantäne bewusst in Kauf genommen haben, sondern von Mitarbeitenden, welche im Alltag einem entsprechenden Kontakt ausgesetzt waren, heisst es im offenen Brief weiter.

«Höchst fragwürdig»

«Dieses Vorgehen der Stadt oder von Teilen der Stadtverwaltung gegenüber den Mitarbeitenden betrachten wir als unfair und im Sinne eines attraktiven Arbeitgebers als höchst fragwürdig», schreibt die SVP. Privatwirtschaftliche Unternehmen würden sich hierbei gegenüber ihren Mitarbeitenden einiges kulanter zeigen. Zudem sei es seit März 2020 so, dass der Bund für alle obligatorisch AHV-Versicherten die sogenannte «Corona-Erwerbsersatzentschädigung» im Falle einer behördlich oder der ärztlich angeordneten Quarantäne ausbezahlt.

Die SVP ersucht den Stadtrat, diese Praxis in der Stadtverwaltung umgehend anzupassen und den Mitarbeitenden, welche sich in Quarantäne begeben müssen, keine Überzeit und Ferien abzuziehen. Diese Praxis müsse auch rückwirkend korrigiert werden.

far