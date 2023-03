Windkraft in der Region Winterthur – SVP-Nationalrätin will grössere Abstände zu Windrädern Therese Schläpfer versucht, die Bauordnung in ihrer Wohngemeinde Hagenbuch zu ändern. Ein Beispiel aus dem Berner Jura zeigt, dass ihr Vorhaben durchaus Chancen hat. Markus Brupbacher

Nördlich von Schaffhausen im deutschen Windpark Verenafohren warnen solche Schilder vor möglichem Eisabwurf. Dieser kann entstehen, wenn Wasser an den Rotoren der Windräder gefriert und als Eis herunterfällt. Foto: Markus Brupbacher

Auch auf dem Territorium von Hagenbuch gibt es zwei Gebiete, in denen grosse Windräder gebaut werden könnten. Das eine Windpotenzialgebiet liegt auf dem Schneitberg im südlichen Teil der Gemeinde an der Grenze zu Elgg. Das andere befindet sich im Westen Richtung Wiesendangen. Die kantonale Baudirektion kann sich in den beiden Gebieten den Bau von insgesamt neun Windkraftanlagen vorstellen.