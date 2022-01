Wahlen in Hagenbuch – SVP-Präsident will Nachfolger von Therese Schläpfer werden Um das Gemeindepräsidium in Hagenbuch wird es keine Kampfwahl geben, dafür aber um das Schulpräsidium. Nicole Döbeli

Rolf Sturzenengger war früher Mitglied der Rechnungsprüfungskommission. Jetzt will er Hagenbuch präsidieren. Foto: PD

Therese Schläpfer (SVP) will sich auf ihr Nationalratsmandat konzentrieren und überlässt das Gemeindepräsidium in Hagenbuch jemandem mit mehr Zeit. Dieser jemand will Rolf Sturzenegger sein, wie die definitiven Wahlvorschläge der Gemeinde zeigen. Der Präsident der lokalen SVP war bis vor vier Jahren Mitglied der Rechnungsprüfungskommission und bewirbt sich nun direkt als Gemeindepräsident – ohne Gegenkandidatur.

Davon abgesehen mangelt es in Hagenbuch nicht an Kandidatinnen und Kandidaten. Für die sechs Sitze im Gemeinderat treten nebst Sturzenegger acht weitere Personen an. Darunter die zwei Bisherigen Marcel Michel (SVP, Bau und Liegenschaften) und Rafael Seeh (SVP, Sicherheit, Naturschutz, Kultur). Neu bewerben sich: Florian Hauser (parteilos), Simon Heller (SVP), Patrizia Künzle-Scherrer (parteilos), Claudia Meile (parteilos), Mara Sicilia (parteilos) und Patrick Trachsel (parteilos).

Simon Heller und Patrick Trachsel möchten beide das Primarschulpräsidium, das seit der überarbeiteten Gemeindeordnung Teil des Gemeinderats ist. Für die Primarschulpflege wie für die Rechnungsprüfungskommission lassen sich mehr Kandidierende aufstellen, als es Sitze gibt.

