Zürcher Ständeratswahlen lanciert – SVP schickt Gregor Rutz in den Wahlkampf Im Rennen um die Ständeratskandidatur der SVP hat sich Nationalrat Gregor Rutz am Dienstag knapp gegen Nationalrat Alfred Heer durchgesetzt. Rutz hat gute Wahlchancen. Daniel Schneebeli

Von der SVP Zürich für den Ständerat nominiert: Der 50-jährige Nationalrat Gregor Rutz. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Um 22 Uhr kommt es an der SVP-Delegiertenversammlung in Birmensdorf am Dienstagabend zur Abstimmung. 50 Minuten haben die SVP-Delegierten die beiden Kandidaten zuvor angehört, dabei steht die CS-Krise im Fokus. Heer kritisiert die Finma, Rutz warnt vor Überregulierung. Es schien, dass Heer als geeigneter erachtet wird. Auch Nationalrat Roger Köppel spricht sich für ihn aus. Heer bringe mehr aussenpolitische Erfahrung mit, was derzeit wichtig sei. Schliesslich setzt sich aber Rutz mit 143:136 Stimmen durch.