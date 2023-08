Abstimmung im September – SVP stellt sich gegen das Projekt Zentrum Brütten Insgesamt 2,5 Millionen Franken will die Gemeinde Brütten in das Genossenschaftsprojekt stecken. Die SVP hält das finanzielle Risiko für zu hoch und empfiehlt ein Nein an der Urne. Nicole Döbeli

Laut den Plänen der Genossenschaft sollen in den neuen Gebäuden der Volg und ein Bistro unterkommen. Visualisierung: PD

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte die Genossenschaft Zentrum Brütten ihre Pläne vorgestellt. Sie will zwei neue Gebäude an der Brüelgasse bauen. An der Stelle des heutigen Volg-Gebäudes sollen neun Wohnungen entstehen. Der Laden soll in den zweiten Neubau ziehen, der weitere sechs Wohnungen beherbergt. Auf der Rückseite ist ein Dorfbistro geplant und im Untergrund eine Tiefgarage mit 31 Parkplätzen.

Das Land will die Gemeinde der Genossenschaft im Baurechtsvertrag abgeben. Zudem sind ein Darlehensvertrag in der Höhe von 1,2 Millionen Franken und ein Kredit über 1,3 Millionen Franken vorgesehen. Darüber entscheiden die Stimmberechtigten am 3. September an der Urne.

Die SVP Brütten überzeugen diese Pläne nicht. Sie hat an ihrer Parteiversammlung Anfang August «mit grosser Mehrheit» die Nein-Parole beschlossen. Anwesend waren nebst den Mitgliedern auch Gemeindepräsident Fritz Stähli und der Präsident der Genossenschaft Zentrum Brütten, Ueli Arn.

«Risikobehaftete Experimente»

Die SVP beurteilt die Eigenkapitalsituation der Genossenschaft mit 327’000 Franken als zu schlecht. Das entspreche bei einem erwarteten Bauvolumen von 8,5 Millionen einem Anteil von nur 3,8%. Laut Bericht der Gemeinde haben bisher 318 Personen Genossenschaftsanteile zu je 1000 Franken gezeichnet und zudem Darlehen schriftlich zugesichert.

Die Tiefgarage sei mit 1,3 Millionen Franken zu teuer und aus Sicht der SVP-Mitglieder nicht nötig. Heute stehen auf dem Parkplatz im Dorfzentrum 17 Parkplätze zur Verfügung. Auch der Volg brauche keinen Neubau: Er könne mit einem Umbau der bestehenden Liegenschaft weiterbetrieben werden. Für «risikobehaftete Experimente» habe es «auch mit Sicht auf künftige, notwendige Investitionen und die Sicherung des tiefen Steuerfusses» keinen Platz in Brütten. Geleitet wurde die Versammlung durch den Präsidenten der SVP Brütten, Jürg Stahl, der selbst Mitglied der Genossenschaft ist.

Der Gemeinderat Brütten hatte die Gründungsmitglieder der Genossenschaft 2019 gewählt und mit der Zentrumsüberbauung beauftragt. Er sieht in den Plänen eine «attraktive Weiterentwicklung der Gemeinde». Es handle sich um eine tragbare, wirtschaftliche und nachhaltige Lösung.

Die Genossenschaft argumentiert: Es ergebe sich für die Gemeinde die einzigartige Gelegenheit, mit einem beschränkten Mitteleinsatz ein attraktives neues Dorfzentrum mit neuem Volg, einem Bistro, Räumen für Dienstleistungsunternehmen sowie neuen Mietwohnungen zu erhalten. Kommt das Projekt nicht zustande, müsste zumindest die Gemeindeliegenschaft, in welcher sich heute der Volg befindet, in absehbarer Zeit umfassend saniert werden.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.