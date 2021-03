Gemeindefusion in Andelfingen – SVP stellt viele Fragen zu kleiner Fusion Nicht zum ersten Mal wendet sich die SVP mit einem Fragenkatalog an den Gemeinderat. Diesmal geht es um zwei Fusionen im kleineren Kreis. Markus Brupbacher

Blick auf Andelfingen vom Kleinandelfinger Thurufer aus: Oben ist das Schloss zu sehen, darunter die Haldenmühle. Foto: Enzo Lopardo

Gleich ein Dutzend Fragen hat die SVP von Andelfingen, Kleinandelfingen und Humlikon dem Gemeinderat von Andelfingen geschickt. Es geht darin um zwei Eingemeindungen, die zurzeit geprüft werden: der Politischen Gemeinden Adlikon und Humlikon in diejenige von Andelfingen zum einen sowie der beiden kleinen Schulgemeinden in die Primarschulgemeinde Andelfingen zum anderen. Das neue Fusionsprojekt im kleineren Rahmen heisst AHA, was für die Anfangsbuchstaben der drei beteiligten Gemeinden steht.

«Die bislang einzigen, spärlichen Informationen zu diesem Projekt stammen einzig aus der Tagespresse.» SVP Andelfingen