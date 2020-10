Fusion Region Andelfingen – SVP uneins über Grossfusion Sollen sich sechs Politische Gemeinden und sechs Schulen im Raum Andelfingen zusammenschliessen? Zwei SVP-Ortsparteien antworten unterschiedlich. Markus Brupbacher

Ausfahrt Adlikon/Andelfingen auf der Weinlandautobahn: Welchen Weg wählen die sechs Gemeinden in der Region Andelfingen Ende November? Foto: Marc Dahinden

In gut einem Monat kommen im südlichen Weinland zwei Fusionsvorhaben an die Urne. Es geht dabei zum einen um den Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur sowie aller Schulen in diesen sechs Gemeinden zum anderen.

Vor dem Urnengang vom 29. November haben alle Gemeinderäte, Schulpflegen und Rechnungsprüfungskommissionen (RPK) insgesamt 24 Abstimmungsempfehlungen abgegeben. Von diesen behördlichen Empfehlungen sind 9 gegen und 15 für die Fusionen. Allerdings lehnen die Exekutiven der drei grössten Gemeinden Andelfingen, Henggart und Kleinandelfingen den Zusammenschluss der sechs Politischen Gemeinden ab.