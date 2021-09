Gemeinderat Winterthur – SVP-Vize Markus Reinhard tritt per sofort zurück «Aus persönlichen Gründen» ist der Vizepräsident und Wahlkampfleiter der SVP Winterthur von allen Ämtern zurückgetreten. Michael Graf

Markus Reinhard war einer der profiliertesten Köpfe der SVP Winterthur. Hier im Streitgespräch dieser Zeitung um die Parkplatzvorlagen. Foto: Marc Dahinden

Die SVP Winterthur kommunizierte den Rücktritt von Gemeinderat Markus Reinhard in einer ausführlichen Medienmitteilung. Das unterstreicht die wichtige Stelle, die er in der Partei innehatte. Reinhard kam zwar erst 2018 in den Gemeinderat, war aber zuletzt Vizepräsident der Partei und Leiter des Wahlkampfs für die Stadt- und Gemeinderatswahlen im kommenden Februar. Im Gemeinderat war er einer der Wortführer – und vertrat letzte Woche im Streitgespräch dieser Zeitung die Positionen der Gegner der Parkiervorlagen. Jetzt ist er per sofort von all seinen politischen Ämtern zurückgetreten. Ein «überraschender Schritt», auch für seine eigene Partei, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt.