Erneuerungswahlen vom 27. März – SVP-Werber kandidiert in Andelfingen, Endlager-Bauer verzichtet in Marthalen Der Politwerber Alexander Segert will in Andelfingen in die Sekundarschulpflege. Und in Marthalen zieht Landwirt Jürg Rasi seine Kandidatur für den Gemeinderat zurück. Markus Brupbacher

Am 27. März werden auch im Zürcher Weinland die Gemeindebehörden neu gewählt. Foto: Marco Zangger

Das Gebiet der Sekundarschule Andelfingen umfasst die sechs Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur. Die Sekundarschulpflege besteht aus sieben Personen. Von diesen treten bei den Erneuerungswahlen vom 27. März nur zwei wieder an: Espedita Pepe (parteilos) und Eveline Schläpfer (parteilos).

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Am 11. Januar publizierte die Gemeinde Andelfingen die provisorischen Wahlvorschläge für die Mitglieder der Sek-Schulpflege. Aufgeführt sind sieben Personen – also genau so viele, wie es Sitze in der Behörde zu besetzen hat. Auffallend damals: Die oben erwähnten zwei bisherigen Mitglieder, Pepe und Schläpfer, waren gar nicht aufgeführt. Laut der «Andelfinger Zeitung» wollten die beiden zwar erneut kandidieren, hatten aber ihre Kandidaturen bei der ersten Frist noch nicht angemeldet.

Wer in die Sek-Schulpflege will Infos einblenden So lauten die definitiven Wahlvorschläge für die Sekundarschulpflege Andelfingen (Thomas Röhren kandidiert fürs Präsidium): Bänninger, Andreas Richard (1980 / Sekundarlehrer, Schulleiter / Andelfingen / Grüne) Bischoff, Karin (1974 / Hochbauzeichnerin, Hausfrau / Andelfingen / EVP) Herisberger, Urs (1966 / Sozialarbeiter FH / Thalheim an der Thur / parteilos) Knecht, Stephan (1967 / Ingenieur / Adlikon / parteilos) Pepe, Espedita (1967 / Facility Management / Andelfingen / parteilos) Rinaldi, Sonja (1976 / Komplementär Therapeutin / Adlikon / parteilos) Röhren, Thomas (1972 / Pflegefachmann Intensivpflege, Handelsreisender / Oerlingen / SP) Schläpfer, Eveline (1966 / Kaufmännische Angestellte / Kleinandelfingen / parteilos) Segert, Alexander (1963 / Werbeberater / Andelfingen / SVP) Strässle, Lukas (1991 / Polizist / Andelfingen / parteilos) Zeindler, Manuela (1974 / Kaufmännische Angestellte / Henggart / parteilos)

Sowohl bei den provisorischen als auch bei den definitiven Wahlvorschlägen vom 21. Januar fällt ein Name auf: Alexander Segert. Der Werber und Inhaber der Agentur Goal ist im Vorstand der SVP Andelfingen. Der Politwerber wurde bekannt etwa mit seinen provokativen Schwarze-Schäfchen- und Anti-Minarett-Plakaten.

«Keine Ressourcen verschwenden»

Am 16. Januar teilten das Gemeindeforum Marthalen und die Marthaler SVP via Pressemitteilung mit, dass sie mit einer gemeinsamen Liste in die Wahlen vom März gehen. Wie vor vier Jahren schon hätten sich die Vorstände der beiden politischen Gruppierungen darauf geeinigt, «keine Ressourcen in einem Wahlkampf zu verschwenden», wie es in der Mitteilung heisst. Stattdessen wolle man «gemeinsam bewährte und neue Kräfte» für die Marthaler Behörden vorschlagen. Im Gemeinderat solle Hans Weidmann (SVP) die bisherigen sechs Mitglieder – vier Frauen und zwei Männer – ergänzen.

Ein Abschnitt in der Pressemitteilung der «Marthaler Wahlallianz 2022» lässt allerdings aufhorchen. «Im Sinne einer lebendigen Demokratie» würden SVP und Gemeindeforum die Kandidatur von Jürg Rasi begrüssen. Man verzichte aber darauf, ihn zu unterstützen und auf dem gemeinsamen Wahlflyer aufzuführen.

«Das kann und will ich nicht verantworten.» Jürg Rasi, Landwirt aus Marthalen

Rasi ist kein Unbekannter. Der Landwirt ist der Präsident von Like Weinland, einem bäuerlichen Verein, der sich gegen ein Atomendlager im Zürcher Weinland wehrt. Rasi machte Schlagzeilen mit dem Errichten des Hinkelsteins, einem Mahnmal gegen das Lager. Am 21. Januar teilte die Wahlallianz mit, dass Rasi seine Kandidatur zurückgezogen habe. «Würde ich meine Kandidatur weiterführen, würde das heissen, eine Person würde nicht gewählt oder eine bisherige sogar abgewählt», schreibt Rasi als Begründung in einer Mitteilung. «Das kann und will ich nicht verantworten.»

Das Gemeindeforum ist ein linksliberaler Verein. Im April 2018, damals noch unter anderem Namen, gelang es ihm, zwei Frauen in den Marthaler Gemeinderat zu bringen und die SVP-Dominanz im Gemeinderat zu brechen.

Markus Brupbacher ist Redaktor im Ressort Region Winterthur. Er schreibt schwerpunktmässig über die Bereiche Gemeindepolitik, Natur, Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Verkehr. Im Journalismus arbeitet er seit 12 Jahren. Sein Lizenziat in Politikwissenschaft machte er an der Universität Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.