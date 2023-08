Sweet Home: Clever und günstig – 10 Einrichtungsideen fürs erste eigene Reich Ob WG-Zimmer, Studentenbude oder erste Wohnung: Hier sind gute Ideen für einen gelungenen und stilvollen Start ins Wohnleben. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Viel Stil mit wenig

Einzelne, ausgesuchte Stücke zu einem eigenen, interessanten Stil kombiniert. Foto über: Finnish Design Shop , Maria Putaansuu

Mit ein wenig Geduld und Recherche kann man für wenig Geld in Möbelhäusern und in den Homeabteilungen von Moderiesen coole Stücke finden. Oft kommt es einfach auf die Kombination und das Styling an. Umdenken hilft ebenfalls. Ein Sideboard statt der üblichen Kommode tut zum Beispiel einem Schlafzimmer gut. Sisalteppiche sorgen dafür, dass ein Raum wohnlicher wirkt, nicht hallt und nicht so aussieht, als wäre man schon wieder kurz vor dem Umzug. Wichtig sind auch Farben und Formen. In diesem Raum finden Kubisches, wie das Bett und Sideboard, und Rundes, wie der Spiegel und der Wienerstuhl, zusammen. Eine grossflächig gemusterte Decke auf dem Bett, ein oranger Kubus als Nachttisch und eine zarte Make-up-Farbe an den Wänden frischen den Raum charmant auf.