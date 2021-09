Konsequenzen für fliegendes Personal – Swiss droht Impfunwilligen mit der Kündigung Die Fluggesellschaft will Crewmitgliedern, die sich dauerhaft gegen eine Impfung entscheiden, voraussichtlich Ende Januar 2022 kündigen. Edith Hollenstein , Angelika Gruber

Eine Flugbegleiterin bei der Swiss im Einsatz. Die Airline will, dass ihr gesamtes fliegendes Personal geimpft ist. Foto: Flughafen Zürich

Die Swiss will ihr fliegendes Personal mit harten Massnahmen zu einer Impfung bewegen. Wer weiterhin für die Airline im Flugdienst sein will, muss bis spätestens 1. Dezember diesen Jahres vollständig geimpft sein. Für all jene, die das nicht wollen, hat das Konsequenzen, wie die Swiss am Montag auf Anfrage mitteilte.

«Für Mitarbeitende, die mehr Zeit für die Entscheidung zur Impfung benötigen, besteht die Möglichkeit das Arbeitsverhältnis für rund sechs Monate ruhen zu lassen», erklärte die Airline. Innerhalb dieser Frist könnten geimpfte Piloten und Pilotinnen und Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen in ihren Job zurückkehren – sobald sie geimpft sind.

Wer sich aber grundsätzlich gegen eine Impfung entscheidet, der muss sich wohl einen neuen Job suchen. Die Swiss sieht darin eine Pflichtverletzung gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) und will ein Stufenverfahren einleiten. «Das Stufenverfahren endet bei einer anhaltenden Entscheidung gegen die Impfung voraussichtlich Ende Januar 2022 im Aussprechen einer Kündigung», heisst es von der Airline.

Ausgenommen sind Crewmitglieder, die sich nachweislich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für sie werde eine individuelle Lösung gesucht, so das Unternehmen. Die Swiss hat die Impfpflicht bereits im August angekündigt, die Gewerkschaft des Kabinenpersonals konnte den Entscheid damals nachvollziehen. Dieser sei auch rechtlich in Ordnung. Nun ist auch klar, was passiert, wenn jemand die Impfung verweigert.

Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Detailhandel/Konsum, Tech-Firmen und die Kreativwirtschaft. @e_hollenstein

