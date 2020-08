Debatte um Managervergütung – Swiss-Spitze überlegt sich, Boni trotz Staatshilfen auszuzahlen Die Airline bekommt Milliardenkredite, die vom Steuerzahler verbürgt werden. Nun könnte ein Teil des Geldes als Belohnung an die Teppichetage fliessen. Konrad Staehelin

Die Swiss-Spitze um CEO Thomas Klühr will im vierten Quartal über allfällige Boni für 2019 entscheiden. Alexandra Wey (Keystone)

Die Österreicher haben sich die Finger schon verbrannt: Am Dienstag hatte Berlin der österreichischen Regierung erlaubt, die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines mit 600 Millionen Euro zu retten. Nur einen Tag darauf kündigte die Spitze der Austrian Airlines an, 2,9 Millionen Euro davon für das Jahr 2019 als Boni auszuzahlen, davon 500’000 davon an die dreiköpfige Geschäftsleitung. Die Empörung war riesig. Nochmals einen Tag später, also am Mittwoch, machten die drei Topmanager darum eine Kehrtwende und überwiesen das Geld zurück.

Bei der Schwesterairline Swiss ist diese Entscheidung dagegen noch nicht gefallen: «Bei Swiss wurde für Geschäftsleitungs- und Verwaltungsrats-Mitglieder die variable Vergütung für das Jahr 2019 bis anhin noch nicht ausbezahlt», schreibt ein Sprecher auf Anfrage. «Ein Entscheid, ob und in welchem Umfang die vertraglich vereinbarte Vergütung ausbezahlt wird, steht noch aus.» Er falle im vierten Quartal dieses Jahres. Der späte Zeitpunkt kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass sich die Manager selbst nicht ganz wohl mit der Entscheidung fühlen.

Swiss-Boni wohl höher

Um wie viel Geld es geht, will der Sprecher nicht sagen. Es ist aus drei Gründen davon auszugehen, dass die Swiss-Chefs deutlich höhere Boni erhalten würden als jene, die sich die Austrian-Spitze gönnen wollte: Erstens ist das Lohnniveau in der Schweiz generell höher als in Österreich. Zweitens ist die Swiss nach Umsatz mehr als doppelt so gross wie die Austrian. Und drittens ist sie um Welten profitabler. 2019 machte die Swiss 578 Millionen Franken Gewinn, Austrian dagegen 19 Millionen Euro.

Dieses Jahr dagegen geht es beiden Fluggesellschaften wegen der Corona-Krise mies. Die Swiss darf darum 1,5 Milliarden Franken von einem Bankenkonsortium, das von der UBS und der CS angeführt wird, beziehen. Der Bund garantiert davon 85 Prozent, also 1,275 Milliarden, den Rest des Risikos schultern die Banken. Der Zins ist variabel und liegt zu Beginn bei rund 3 Prozent.

Die Verträge zwischen Bund, Banken und Swiss lagen seit Ende Mai bereit, doch folgte das grüne Licht zur Unterschrift erst in dieser Woche. Erst musste nämlich die deutsche Regierung bei der Lufthansa einsteigen und sich dann noch überlegen, ob man den Lufthansa-Konzern inklusive Töchter in Österreich, Belgien und der Schweiz nicht selbst retten wolle. Am Montag hat sich Berlin allerdings gegen diese Lösung entschieden und den Rettungspaketen in Bern, Wien und Brüssel zugestimmt.