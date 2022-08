Erstmals nach Corona-Einbruch – Swiss und Lufthansa schreiben wieder Gewinn Die Fluggesellschaften haben sich weiter von den pandemiebedingten Einbrüchen erholt. Nun sollen die Krisenmassnahmen für das Personal in der Schweiz früher als geplant abgebaut werden.

Die Swiss hat in der ersten Jahreshälfte ihre Erholung von den Corona-Einbrüchen fortgesetzt. So ist die Fluggesellschaft in die operative Gewinnzone zurückgekehrt. Dank einer starken Nachfrage konnte sie höhere Kerosinpreise teilweise mit höheren Preisen ausgleichen.

Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) belief sich auf 67,0 Millionen Franken, wie die Swiss am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr hatte noch ein Verlust von 398,2 Millionen Franken zu Buche gestanden.

Die Nachfrage hat zuletzt wieder deutlich angezogen: Die Swiss setzte zwischen Januar und Juni 1,8 Milliarden Franken um, gegenüber 659,3 Millionen im Vorjahr. Die 2,6 Milliarden aus dem Vorkrisenjahr 2019 sind allerdings immer noch ein gutes Stück entfernt.

Passagierzahlen verfünffacht

Das spiegelt sich auch in den Passagierzahlen: Waren im ersten Semester des Vor-Corona-Jahres 2019 noch knapp 8,8 Millionen Passagiere mit der Swiss geflogen, so waren es jetzt 5,3 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es allerdings fünfmal mehr. Zudem waren auch die angebotenen Flüge deutlich stärker ausgelastet.

Insgesamt hat die Fluggesellschaft im ersten Semester 62 Prozent der Kapazität im Vor-Coronajahr 2019 angeboten, während es im Gesamtjahr 2021 rund ein Viertel gewesen war. Die Airline habe von einer starken Buchungsnachfrage und der Restrukturierung profitiert, heisst es in der Mitteilung.

Im Rahmen des Abbaus im Sommer 2021 hat die Swiss ihre Flotte um rund 15 Prozent reduziert und bis Ende 2021 rund 1700 Vollzeitstellen abgebaut. Inzwischen leidet die Fluggesellschaft deshalb jedoch unter Personalmangel. In der Folge musste die Swiss diesen Sommer hunderte Flüge streichen (Fragen und Antworten zum Thema: Streik, Ausfälle, Verspätungen – das müssen Flugpassagiere wissen).

Höhere Ticketpreise halfen

Überhaupt gestaltete sich die Erholung der europäischen Flugindustrie nicht ganz ohne Schwierigkeiten: Personelle Engpässe, Streiks und Pannen sorgten für Turbulenzen. So kostete auch eine Panne bei der Flugsicherung Skyguide die Airline «mehrere Millionen Franken», wie Swiss-Chef Dieter Vranckx Ende Juni in einem Interview gesagt hatte.

Swiss will Reisebüros für Mehraufwand nicht entschädigen Infos einblenden Die Swiss reagiert auf Kritik an der Reisebranche und entschuldigt sich für Flugausfälle. Forderungen nach einer Vergütung des Mehraufwands der Reisebüros, der durch die Flugstreichungen entsteht, erteilt sie aber eine Absage. In einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen hatte Kuoni-Chef Dieter Zümpel die Airline kritisiert: Die durch instabile Flugpläne verursachte Zusatzarbeit bleibe an den Reisebüros hängen. «Denn ein nicht wie angekündigt durchgeführter Flug bedeutet für uns: Umbuchung, neues Hotelzimmer, anderer Transport, und so weiter.» Zusammen mit dem Schweizer Reiseverband verlange er deshalb nun eine Entschädigung von der Swiss für die Branche (Lesen Sie zu Entschädigungen für Passagiere auch: Flug verspätet? Profis treiben das Geld ein – und verdienen daran). Die Swiss erteilt einer solchen Entschädigung eine Absage: «Eine weitere Vergütung für Mehraufwand bei Reisebüropartnern durch Swiss ist nicht vorgesehen», heisst es in einer Stellungnahme. Man sehe dies durch die frei wählbaren Service-Gebühren der Reisebüros gegenüber den Kunden und Kundinnen abgegolten. Für die Flugstreichungen entschuldigt sich die Swiss: «Jeder gestrichene Flug ist einer zu viel.» Für den Zeitraum von August bis Oktober sollen 98 Prozent der publizierten Flüge durchgeführt werden. Die Lufthansa-Tochter wirbt aber auch für Verständnis: Es sei wichtig zu verstehen, dass das Hochfahren des Flugverkehrs in einer pandemischen Lage für alle Systempartner generell komplizierter und anspruchsvoller sei als das Herunterfahren. Die Swiss habe grosses Verständnis dafür, dass die Unregelmässigkeiten im Flugbetrieb Mehraufwand für die Reisebüropartner bedeuteten. «Daher sind wir mit ihnen sowie mit dem Schweizerischen Reisebüroverband SRV in regelmässigem und konstruktiven Austausch und suchen laufend nach Lösungen, um die Zusammenarbeit weiter zu verbessern.» Eine der Massnahmen sei etwa eine flexiblere Personalplanung beim Kundendienst, um bei hohem telefonischen Anfragevolumen eine gute Erreichbarkeit sicherzustellen. Zudem habe die Swiss kürzlich eine gebührenfreie Rufnummer für Reisebüros eingeführt. Die aktuelle Erreichbarkeit für Reisebüros betrag in neun von zehn Anrufen nur wenige Minuten und die Wartezeit soll weiter verkürzt werden. Auf diese Nummer hatte Zümpel bereits im Interview Bezug genommen. «Immerhin», meinte er, verwies aber auch darauf, dass dieser Schritt erst kürzlich erfolgt sei, obwohl die Umbuchungen schon lange ein grosses Thema seien. «Ich kann aber nicht verbergen, dass die Zusammenarbeit mit der Swiss seit Pandemiebeginn oftmals schwierig ist», sagte er. «Da hat sich einiges aufgestaut.»

Dazu kam der Anstieg der Treibstoffkosten, die üblicherweise der grösste Kostenblock einer Fluggesellschaft sind. Die höheren Kerosinkosten habe die Swiss aufgrund der stark zunehmenden Reisetätigkeit allerdings mit höheren Ticketpreisen teilweise kompensieren können, schrieb die Airline.

Profitables Gesamtjahr erwartet

Die Swiss bekräftigte in der Mitteilung ihr Ziel, im Gesamtjahr schwarze Zahlen zu schreiben. Auch für den Restsommer sehe die Buchungslage gut aus. Dennoch sei weiterhin mit sehr hohen Kerosinpreisen zu rechnen und von einer Konjunkturabkühlung auszugehen, so die Swiss. Zudem stellten auch die Ressourcenengpässe die Luftfahrt vor grosse Herausforderungen. Ihre solide Struktur und Kostenbasis ermöglichten es der Swiss jedoch, positiv auf das zweite Halbjahr zu blicken.

Lufthansa erwartet operativen Gewinn für 2022 Infos einblenden Nach der Rückkehr in die Gewinnzone im zweiten Quartal rechnet die Lufthansa jetzt auch für das Gesamtjahr im Tagesgeschäft mit schwarzen Zahlen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte 2022 mehr als eine halbe Milliarde Euro erreichen. Dies teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Dazu soll vor allem eine weitere Erholung im Passagiergeschäft beitragen. Bisher hatte Vorstandschef Carsten Spohr nach den tiefroten Zahlen des zweiten Corona-Jahres 2021 nur eine Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt. Wegen der Streichung Tausender Flüge soll die Flugkapazität im laufenden Sommerquartal allerdings nur 80 statt 85 Prozent des Vorkrisen-Niveaus erreichen. Im zweiten Quartal erzielte die Lufthansa einen Umsatz von knapp 8,5 Milliarden Euro und damit gut zweieinhalbmal so viel wie im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum. Der bereinigte operative Gewinn lag mit 393 Millionen Euro im oberen Bereich der Spanne, die der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen Mitte Juli angekündigt hatte. Ein Jahr zuvor hatte hier ein Minus von 827 Millionen Euro gestanden. Unter dem Strich verdiente die Lufthansa 259 Millionen Euro nach einem Verlust von 756 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Bereits Anfang Juni hat die Swiss den Milliardenkredit zurückgegeben, mit dem Bund und Banken ihr in der Coronakrise unter die Arme gegriffen hatten. Künftig will die Lufthansa-Gruppe die Finanzierung wieder über den Kapitalmarkt sicherstellen.

Die verbesserte finanzielle Situation soll nun auch den Mitarbeitenden und Kunden zugutekommen. So sollen die mit dem Personal vereinbarten Krisenmassnahmen in der Schweiz früher als geplant abgebaut werden. Die finanzielle Stabilität erlaube es der Swiss, «wieder in unser Produkt, die Verbesserung des Kundenservices sowie in unser eigenes Personal zu investieren», liess sich Swiss-Chef Vranckx in der Mitteilung zitieren.

Die Swiss war sowohl bei den Gewerkschaften als auch den Reiseveranstaltern in die Kritik geraten. So lehnten zuletzt die Piloten einen neuen Gesamtarbeitsvertrag ab (Mehr zum Arbeitskampf im Cockpit: Unter diesen Bedingungen möchten die Piloten nicht fliegen). Und aus der Reisebranche wurden Forderungen laut, die Swiss müsse für die durch instabile Flugpläne verursachte Zusatzarbeit aufkommen.

