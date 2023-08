Swiss Voice Tour im Letzipark – Grafstalerin nimmt erstmals an Gesangswettbewerb teil – und gewinnt Die 14-jährige Siria Formato aus Grafstal überzeugte die Jury im Castingfinal der Swiss Voice Tour in Zürich. Nun ist sie für das nationale Halbfinal qualifiziert. Menoa Stauffer

Die Siegerin Siria Formato (Mitte) feiert mit dem Juror Damiano d’Errico, der Moderatorin Lynn Grütter und den Juroren Rebecca Spiteri und Piero Vallero (v. l.) ihren Sieg. Foto: PD

Siria Formato spielt Klavier, seit sie sechs ist, und geht ins Kickboxen. Mit 14 Jahren nahm die Grafstalerin nun zum ersten Mal überhaupt an einem Gesangswettbewerb teil – und setzte sich prompt gegen 120 junge Gesangstalente durch. Siria gewann am Samstag das Castingfinal der Swiss Voice Tour im Einkaufszentrum Letzipark. Mit ihrer Interpretation von «All I Want» von Olivia Rodrigo überzeugte sie die Jury und das Publikum. «Die Jury lobte den Wiedererkennungswert meiner Stimme», erzählt Siria stolz.

Der Sieg überraschte sie. «Es gab megaviele gute Sängerinnen und Sänger», sagt Siria. Diesen Eindruck bestätigt auch Rolf Hunziker von der Marketingabteilung des Letziparks. «Bei uns fand das zweitletzte Casting der Tour statt. Deshalb nahmen besonders viele Singende teil», sagt er. Einige Teilnehmende seien von weit her nach Zürich gereist. «Sie hofften, eine zweite oder sogar dritte Chance für den Einzug in das Final zu erhalten.» Der Letzipark war einer von 19 Austragungsorten in der Schweiz. Von Februar bis August fanden die Swiss-Voice-Tour-Castings in verschiedenen Einkaufszentren statt.

Die Grafstalerin Siria Formato habe eine Stimme mit Wiedererkennungswert, meinte die Jury am Castingfinal im Letzipark. Foto: PD

Ursprünglich war das Konzept der Swiss Voice Tour vor allem in der französischsprachigen Schweiz bekannt. Aufgrund des Erfolgs nehmen inzwischen die Coop-Einkaufszentren in allen Sprachregionen teil. 2014 fand unter dem Namen Kids Voice Tour für Teilnehmende unter 16 Jahren die erste Staffel statt. 2019 wurde die Tour umbenannt und mit einer Erwachsenenkategorie erweitert. «Dieses Jahr beeindruckten aber vor allem die Kinder und Jugendlichen», sagt Hunziker. Die Sieger und Siegerinnen erhalten die Möglichkeit, ihre eigene Single in London in den Abbey Road Studios mit dem Juror und Produzenten Piero Vallero aufzunehmen.

Diese Möglichkeit winkt nun auch Siria Formato. Sie darf ihr Singtalent im nationalen Halbfinal zeigen und weiss auch schon, wie: «Ich will mit einem neuen Song mit herausfordernderem Höhepunkt antreten.» Im nationalen Halbfinal in zwei Wochen warten 18 weitere junge Castinggewinner und -gewinnerinnen auf Siria. Kommt sie weiter, steht sie schliesslich im grossen Final im Februar 2024 in Lausanne auf der Bühne.

Fehler gefunden?Jetzt melden.