Arbeitskampf am Flughafen Zürich «Wenn es keine Rückkehr zum alten GAV gibt, dann bin ich weg»

Swissport-Angestellte haben am Samstagmorgen am Flughafen lautstark für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Auswirkungen auf den Betrieb am Flughafen hatte die Protestaktion keine.