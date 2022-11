Podcast «Politbüro» – Sympathie oder Strategie – was entscheidet das Bundesratsrennen in der Fraktion? Am Samstag bestimmt die SP die zwei Kandidatinnen für ihr Bundesratsticket. Welche Kombination ist am realistischsten? Und welche Gründe sind für eine Wahl ausschlaggebend? Mirja Gabathuler als Produzentin Markus Häfliger als Gast Christoph Lenz als Gast Philipp Loser als Host

Am Schluss war es eine Stimme, die den Unterschied machte. Eine Stimme für Hans-Ueli Vogt. Eine Stimme gegen Werner Salzmann. Vogt hatte gewonnen und ist nun neben Albert Rösti auf dem Ticket für die Nachfolge von Ueli Maurer im Bundesrat.

Bei der SP steht diese Entscheidung in der Fraktion noch bevor, am Samstagmorgen werden die beiden offiziellen Kandidatinnen für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga bestimmt. Anlass für das «Politbüro», den Politik-Podcast von Tamedia, einen Blick hinter die Türen des Fraktionszimmers zu werfen: Warum hat Elisabeth Baume-Schneider plötzlich grosse Chancen, auf das Ticket zu kommen? Inwiefern hat der Wahlmodus einen Einfluss auf die Zusammensetzung der Kandidaturen? Und was ist für ein Fraktionsmitglied bei der Wahl entscheidend: Kompetenz? Sympathie? Zugang?

Das diskutieren Markus Häfliger und Christoph Lenz in einer neuen Folge des «Politbüro». Gastgeber ist Philipp Loser.

