Kolumne Stadtverbesserin – Szene isch Parlament Das Parlament soll sein Videoverbot aufheben, findet die Stadtverbesserin. Die Budget-Videos würden den mehrstündigen Redemarathon zugänglicher und unterhaltsamer machen. Delia Bachmann

Handys sind im Stadtparlament omnipräsent. Die Stadtverbesserin findet: Sie wären eine kostenlose Alternative zum abgeschifften Livestreaming. Foto: Madeleine Schoder

Der «Rolls-Royce» bleibt in der Garage. Der «Luxus-Stromfresser» kommt nicht ans Netz. Mit dem Argument der hohen Kosten gewannen die Bürgerlichen am Sonntag die Abstimmung über einen moderneren Ausbau des Parlamentsaals mit Livestream-Technik deutlich. Was bedeutet das nun für die Zukunft der Lokaldemokratie? Bleibt alles so, wie es immer war?

Wer sich heute für die Debatten des Stadtparlaments interessiert, hat grundsätzlich drei Optionen: die mehrstündige Debatte live und in Farbe im obersten Stock des Rathauses. Die Zusammenfassung des «Landboten» auf einer Zweidrittelseite (andere Medien berichten nur sporadisch). Oder das Protokoll, das Tage später in der Länge eines Kurzromans erscheint.

Nur sehr wenige verfolgen die Debatte vor Ort. Und kaum jemand bleibt bis zum Schluss. Ein unbemerktes Wegschleichen ist nur in der Pause möglich. Ein Livestream hätte dieses Problem gelöst und für mehr Unmittelbarkeit gesorgt. Das schafft Winterthur auch mit weniger Geld, findet die Stadtverbesserin. Dafür braucht es nicht mehr Technik, sondern ein Verbot weniger.

Posts aus dem Parlament

Bis heute ist es nicht erlaubt, im Saal zu filmen, zu fotografieren oder Töne aufzunehmen. Würde das Verbot aufgehoben, gäbe es wohl kein Halten mehr. Schon heute werden die Debatten eifrig in den sozialen Medien kommentiert. Meist mit Partei-Spin und giftigen Spitzen. Auch das Filmen ist zumindest den Bürgerlichen nicht fremd. Nach den Debatten nehmen sie Videos des «Frontal-in-die-Kamera-sprechen»-Genres auf.

Die Stimmenzähler in der Mitte des Saals wären prädestiniert, um während der Debatte ab und zu ein Filmchen zu drehen. Oder die Hinterbänklerinnen, die eh nie etwas sagen. Mit der Handykamera könnten sie gegen die Langeweile kämpfen. Die Clips würden auf einem gemeinsamen Kanal – etwa auf Instagram oder Tiktok – geteilt. Quasi ein «Szene isch Parlament» für die Lokalpolitik.

Natürlich bräuchte es einige Spielregeln: Etwa ein Verbot, dem politischen Gegner einen Teufelaugen-Filter aufs Gesicht oder einen Helium-Effekt auf die Stimme zu legen. Und ein neutraler Moderator, der Verstösse ahndet: Etwa wenn die Rede einer linken Politikerin gegen die städtische Knausrigkeit zum Sparappell verkürzt würde. Oder eine Partei ihr Kontingent an gefilmter Redezeit überschreitet. Die Missetäter müssten einen Strafbatzen in ein Spezialkässeli zahlen. So sollte in ein paar Jahren genug Geld für eine richtige Livestream-Technik da sein.

Delia Bachmann ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur. Nach dem Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Mehr Infos

