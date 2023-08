Serie: Postkarten aus dem Kanton Zürich – Szenen vor dem Dorfbackofen Journalistin Helene Arnet und Fotografin Doris Fanconi erzählen Geschichten aus der Region, wie sie sonst kaum zu lesen sind. Heute: Herzliche Grüsse aus Rifferswil. Hélène Arnet , Doris Fanconi

1 / 6 Treffpunkt Dorfbackofen: Am Samstagmorgen wird in Rifferswil eingeheizt. Foto: Doris Fanconi

Um 11 Uhr wirkt das Zöpfeln noch etwas unbeholfen. Die Anweisungen dazu liefert das Handy. Beim Formen hatte es Olivier Bescond leichter. Die Herausforderung seiner bis zu zwei Kilo schweren Brotlaibe lag eher beim Sauerteig und der sorgfältigen Auswahl des Mehls.

Es herrschen reger Betrieb und ein fröhliches Geplauder vor dem Dorfbackofen in Rifferswil, der 2019 in ein ungenutztes Feuerwehrhäuschen eingebaut wurde und seither jeden zweiten Samstag der Bevölkerung zum Backen zur Verfügung steht. Ein Dorfbackofen eben, wie es ihn früher in fast jedem Dorf gab.

Roli hat Einheizdienst

Die Idee entstand 2019 zum 1000-Jahr-Jubiläum der Ämtler Gemeinde. Ein Komitee wollte etwas schaffen, das über das Fest hinaus die Leute im Dorf verbindet. Und da man mit Christoph Roth und seinem Sohn Ueli erfahrene Hafner im Dorf hatte, war die Idee schnell gefunden.

Heute hat Roli Jäger Einheizdienst. Kurz nach halb zwölf hat der Feuerraum des Ofens die notwendigen 300 Grad Celsius erreicht. Jäger legt Zopf für Zopf auf den Brotschieber und bugsiert diese in den heissen Ofen. Fünfzehn sind es am Schluss. Drei sind speziell, die anderen perfekt gezöpfelt.

Helene Arnet ist promovierte Historikerin und hat einige Jahre an der Kantonsschule Limmattal unterrichtet. Seit 2001 ist sie Redaktorin im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Sie schreibt aber auch gerne über kulturgeschichtliche Themen und Menschen, die etwas bewegen. Mehr Infos @HeleneArnet

Fehler gefunden?Jetzt melden.