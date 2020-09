Radballer aus Pfungen – Tabellenführung knapp verpasst Pfungen und Winterthur spielen weiter an der Spitze der Nationalliga A mit. Nur um ein Tor verpassten die Waibel-Brüder die Tabellenführung. Daniel Frei

Benjamin Waibel (links) und Severin Waibel verloren gegen Mosnang. Foto: Urs Kindhauser

Eines vorweg – es gab keine Verschiebung in der Tabelle. Mosnang führt vor Pfungen, Altdorf 2 und Winterthur die Rangliste der besten Schweizer Radballer an. Der Auftakt in die Meisterrunde begann für Winterthur wie auch Pfungen perfekt. Roman Baumann und Tim Russenberger gewannen für den Radballclub Winterthur die sehr defensiv geführte Partie gegen Altdorf 2 2:1. Es entschied die bessere Effizienz in der Chancenauswertung der wenigen Versuche. Die Gebrüder Waibel aus Pfungen entschieden das Spiel gegen das ersatzgeschwächte Fanionteam aus Altdorf erst gegen Schluss mit 4:2 für sich.