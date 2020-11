Tanzfestival Winterthur – Tänzer sind keine Weicheier. Corona trifft sie hart Nadine Schwarz ist künstlerische Leiterin des Tanzfestivals Winterthur. Sie weiss, was die Pandemie für Tanzschaffende bedeutet. Helmut Dworschak

Tanz bedient alle Sinne: Szene aus dem Stück «The Rest Is Silence» der Lausanner Choreografin Nicole Seiler. Foto: Julie Masson

Die Situation sei absurd: Das sagt Nadine Schwarz immer wieder, wenn sie auf die Lage der Tanzschaffenden unter Corona-Bedingungen zu sprechen kommt. Zwar hätten Bund und Kantone bereits im März Gelder für die Kultur bereitgestellt. Doch ein grosser Teil davon ist laut Schwarz bis heute nicht ausbezahlt worden, viele Kunstschaffende und Veranstalter warten auf Entschädigungen für ausgefallene Auftritte.

Zudem werden neue Projekte zurzeit kaum geplant, weil viele Auftritte vom Frühling in die aktuelle Spielzeit verlegt wurden. So wird es in Zukunft noch schwieriger, Erwerbsausfall geltend zu machen. Umso wichtiger findet Schwarz es, dass Tänzerinnen und Tänzer jetzt vor Publikum auftreten können, wie es im Rahmen des Tanzfestivals Winterthur der Fall ist. Schwarz ist seit 2015 künstlerische Leiterin des Festivals. Am Telefon wirkt sie sehr engagiert und energisch.