Tötung in Tessiner Hotel – Täter muss nach Mord an Millionenerbin über 18 Jahre ins Gefängnis Das Bundesgericht hat sämtliche Beschwerden eines deutschen Mannes abgewiesen, der vor vier Jahren in Muralto seine Freundin erwürgte. Zudem wird er des Landes verwiesen.

Mitarbeiter der Tessiner Polizei bei der Spurensicherung im Hotel, in dem 2019 eine Frau tot aufgefunden worden ist. Foto: Samuel Golay (Keystone/Ti-Press/Archiv)

Die Verurteilung eines Deutschen zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren und sechs Monaten wegen vorsätzlicher Tötung einer britischen Millionenerbin ist rechtskräftig. Der Mann hatte seine damals 22-jährige Freundin in einem Hotelzimmer in Muralto TI erwürgt.

Das Bundesgericht hat sämtliche Rügen des heute 34-Jährigen in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil abgewiesen. Nebst der Freiheitsstrafe ordnete das Kantonsgericht Tessin eine Landesverweisung von 14 Jahren an.

Das höchste Schweizer Gericht folgt der Sicht der Vorinstanz, wonach die Frau nicht durch einen Unfall bei einvernehmlichen Sex-Spielen ums Leben kam. Das Tessiner Kantonsgericht habe sein Urteil sorgfältig begründet. Anstatt sich in seiner Beschwerde mit den Ausführungen der Vorinstanz auseinander zu setzen, habe der Beschwerdeführer weitgehend seine Sicht der Geschehnisse geschildert.

Das Paar hatte in der Tatnacht im April 2019 Streit, weil der Verurteilte Schulden hatte und mit der Kreditkarte der Freundin Transaktionen tätigte.

SDA/step

