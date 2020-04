1. Mai in Winterthur – Tag der Arbeit vor dem Bildschirm Das Festkomitee will seine Kundgebung über eine Onlineplattform organisieren. Till Hirsekorn

Dass es keinen 1.-Mai-Umzug durchs Stadtzentrum geben wird, ist schon länger klar. Das Festkomitee will den Ausfall nun mit einer Onlineplattform auffangen, wie es in einer Medienmitteilung schreibt.

Auf 1.mai-winterthur.ch sammeln sie Statements zu den Themen Arbeit, Klimaschutz oder Service public sowie Unterschriften für einen offenen Brief, gerichtet an die Bevölkerung: «Zwar wurde denjenigen, welche tagtäglich dafür sorgen, dass unser Staat trotz allem verlässlich ist, den sogenannten systemrelevanten Berufen, applaudiert – aber Applaus allein reicht nicht. Denn gerade diese Berufe haben eine generelle Aufwertung, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne dringend nötig. Zum Beispiel das Pflegepersonal in den Spitälern, Kassierer(innen) in Lebensmittelläden, das Personal in der Kinderbetreuung, handwerklich Tätige», heisst es etwa darin.