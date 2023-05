Illnau-Effretikon – Tag der offenen Tür im «Bruggwiesen» Das Alters- und Pflegezentrum in Effretikon bietet am 3. Juni einen Blick hinter die Kulissen. Almut Berger

Das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen lädt am Samstag, 3. Juni, zu einem Tag der offenen Tür. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte am Märtplatz 19 in Effretikon auf geführten Rundgängen einen Blick hinter die Kulissen werfen, mit einem Alterssimulationsanzug das Altsein am eigenen Köper erleben oder sich über Themen wie Demenz, den Eintritt ins Heim oder das Bruggwiesen als Arbeitgeberin und Ausbildungsbetrieb informieren. Weitere Infos: www.apzb.ch

Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

