«Gault Millau»-Punkte für Winterthur – Taggenberg und Sternen steigen auf Der Gourmetführer «Gault Millau» hat am Montag seine neue Punktewertung veröffentlicht. Es zeigt sich einmal mehr: Winterthur steht im Schatten von Zürich.

Das Restaurant Taggenberg wurde mit 15 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet. Foto: LAB

Das Restaurant Taggenberg und der Sternen in Pfungen sind die besten Restaurants in der Region. Beide haben von den Restaurantkritikern im «Gault Millau» 15 von 20 Punkten erhalten. Das Al Giardino bekommt wie letztes Jahr 14 Punkte, im Führer gehalten hat sich auch die Eintracht in Reutlingen, verschwunden ist hingegen das Bloom und der Strauss.

Auffällig sind auf den ersten Blick zwei Sachen. Erstens, dass das im letzten Jahr von «Gault Millau» noch hochgelobte Rosa Pulver nicht dabei ist. (hier lesen Sie die Kritik von «Gault Millau») Und zweitens, dass Winterthur im Schatten von Zürich steht und dieser Schatten durch die Wahl des Kochs des Jahres wohl noch grösser wird. Koch des Jahres ist der Zürcher Stefan Heilemann. Fünf der sechs besten Zürcher Restaurants sind in der Stadt Zürich.

gvb