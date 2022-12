Abo Vandalismus in Hettlingen Unbekannter blockiert Post-Briefkasten mit Kiste, um gegen Werbung zu protestieren

Am letzten Mittwoch hat sich jemand an einem Post-Briefkasten in Hettlingen zu schaffen gemacht. Der Unbekannte hat eine Holzkiste montiert und so den Einwurf von Briefen verunmöglicht.