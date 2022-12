Töfffahrer im Spital Verkehrsunfall in Grüningen fordert Schwerverletzten

In Grüningen ist am Mittwoch ein 20-jähriger Motorradlenker bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann kam aus noch ungeklärten Gründen in der Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Lastwagen.