Neuer Name für CVP verwirrt «Die Mitte» gibt es in Wallisellen schon seit drei Jahren

Die Spitze der CVP Schweiz will die Partei in Die Mitte umtaufen. In Wallisellen haben schon 2017 Mitglieder von CVP, BDP, EVP sowie Parteilose gemeinsam den politischen Verein «Die Mitte» gegründet.