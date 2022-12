Abo Stichwahl im Dezember Trumps politisches Schicksal hängt von Georgia ab

Das Senatsrennen in dem traditionell konservativen Südstaat wird erneut zur spannendsten Wahl im Land. Von Georgia wird abhängen, ob die Republikaner die Mehrheit in der kleinen Kammer des Parlaments in Washington erlangen werden. Wie ist die Stimmung bei den Wählern?