Abo Klima und Artenvielfalt Bundesrat rät von Schottergärten ab, weil sie wie Öfen wirken

In Schottergärten leben praktisch keine Tiere und Pflanzen. Zudem treiben sie im Sommer die Temperaturen in die Höhe. Elgg liess sie verbieten, auch der Bund will Gegensteuer geben.