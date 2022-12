Abo Niederlage im Playoff-Halbfinal Pfadi verschenkt seinen ersten Matchball

Wieder hat Pfadi Winterthur im Playoff 2022 keinen Auswärtssieg fertig gebracht. Nach einer sehr schwachen ersten Hälfte geht der Titelverteidiger in Thun unter. Jetzt fällt die Entscheidung am Donnerstag in Spiel 5 in der Axa-Arena.