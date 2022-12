Abo Fussball: 2.-Liga-Abstiegskampf Der FC Bassersdorf passt sein System an

Das Gastspiel bei Phönix Seen ist, wie so viele Regionalfussball-Partien am Wochenende, dem Schnee zum Opfer gefallen. Doch für die Unterländer stehen in der nächsten Zeit weitere wegweisende Matches an.